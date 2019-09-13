Еврогруппа обсудит на встрече в Хельсинки противостояние гибридным угрозам в финсекторе

ХЕЛЬСИНКИ, 13 сентября. /ТАСС/. Министры экономики и финансов стран зоны евро обсудят на неформальной встрече в Хельсинки в пятницу противостояние гибридным угрозам в финансовом секторе ЕС. Об этом заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Финляндии Мика Линтиля.

"Мы намерены обсудить сегодня две важные темы. Во-первых, противостояние гибридным угрозам, которые могут нанести большой ущерб финансовому сектору. Во-вторых, вопросы глобального изменения климата. В этой сфере министры финансов многое могут сделать", - заявил он. Линтиля отказался подробнее комментировать детали предстоящей дискуссии, заявив, что скажет об этом на итоговой пресс-конференции.

Возможность увеличения госрасходов

Как заявил замглавы Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис, министры экономики и финансов стран зоны евро рассмотрят на встрече возможности увеличения госрасходов для поддержки экономического роста в государствах ЕС.

"Мы посмотрим, как можно расширить политику государственных расходов с целью активизации экономического роста в Европе", - заявил он, предупредив, что практических решений от неформальной встречи ожидать не следует.

Этот подход может стать отступлением от традиционной посткризисной финансовой политики зоны евро, основанной на бюджетной дисциплине - минимизации госрасходов с целью сокращения госдолга. Уровень государственного долга во многих странах зоны евро приближается и в некоторых случаях даже превышает 100% их ВВП. Базовый документ зоны евро - Пакт стабильности и роста - требует от стран сообщества сохранять дефицит на уровне не более 60% национального ВВП.

Неформальные министерские встречи проводятся в ЕС с целью обмена мнениями между странами по широкому кругу вопросов европейской повестки. На них не предусмотрено принятие практических решений.