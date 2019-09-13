Исследование: российские самостоятельные туристы в основном проведут бархатный сезон в РФ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Большинство забронированных россиянами на сентябрь авиабилетов приходится на внутрироссийские рейсы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса путешествий "Связной Трэвел".

На брони по России приходится 72%, при этом 18% путешественников полетят в Москву, 12,5% - в Крым и 12% - на Черноморское побережье. Самым популярным стало направление Москва - Симферополь, свидетельствуют данные сервиса.

"Спрос на отдых в Крыму и на Черноморском побережье у россиян продолжает расти. Российские туристы делают выбор в пользу бюджетного отдыха с удобной транспортной доступностью и возможностью одновременно совмещать отдых на море и в горах. Статистика подтверждает популярность путешествий по России: за июнь - август 2019 года продажи авиабилетов по РФ через "Связной Трэвел" выросли на 30% в количестве и на 17% в денежном выражении", - прокомментировал директор "Связной Трэвел" Андрей Осинцев.

Еще 15% пользователей "Связной Трэвел" выбрали для перелетов в сентябре страны СНГ. В этой категории в первом месяце осени самой популярной стала Армения, куда полетят 29% туристов, выбравших поездки в страны СНГ, за ней следуют Узбекистан и Молдавия.

Авиабилеты в Европу на сентябрь забронировали 13% клиентов сервиса, из них 15% отправятся в Испанию, 12% посетят Италию, а 10% - Турцию.