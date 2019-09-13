Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту

ХЕЛЬСИНКИ, 13 сентября. /ТАСС/. Франция предложила "создать в ЕС собственную государственную цифровую валюту", и "запретить использование в ЕС криптовалюты Facebook - Libra с целью защиты своего финансового суверенитета. Об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки.

"Мы должны изучать наилучшие способы снижения стоимости и повышения скорости международных транзакций, как внутри ЕС, так и за его пределами. Поэтому я внес [на обсуждение Еврогруппы] предложение о создании государственной цифровой валюты, оно также будет рассмотрено на следующем заседании МВФ в октябре в Вашингтоне", - заявил Ле Мэр.

"У нас есть предложения по цифровым валютам. Существует предложение Facebook, его так называемая криптовалюта Libra. В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС. Речь идет о безопасности потребителей, стабильности европейских финансов и суверенитете государств ЕС", - заявил он.

Facebook в июне объявила, что планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в следующем году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как "отправить текстовое сообщение на телефон". Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по $10 млн в создание консорциума, который будет управлять Libra. При этом ряд официальных представителей руководства разных стран, включая президента США Дональда Трампа, а также национальных банков выразили опасения, что такая форма финансовых операций может способствовать преступности.

В новость были внесены изменения (09:57 мск) - добавлены подробности.