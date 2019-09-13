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"Ъ": Литва впервые получит крупную партию СПГ из России

Как уточняет газета, продавцом выступает французская компания Total

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Литва впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа, сообщает газета "Коммерсантъ".

Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении. По словам собеседников издания, продавцом выступает французская компания Total.

Однако мнение по поводу покупателя разделилось. Им может стать литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas (переименована в Ignitis), которая заключила с Total контракт на поставку одного груза на спотовой основе. Или же литовский производитель минеральных удобрений Achema. В Total и Achema от комментариев отказались, а Ignitis сказала, что не комментирует сделки по СПГ, пишет "Ъ".

По мнению аналитиков, подобные сделки с перегрузкой и перепродажей СПГ стали новой реальностью рынка. Также они отмечают, что роль российского СПГ в снабжении Европы растет.

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