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Источник: эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября

Собеседник ТАСС в аппарате кабмина уточнил, что в перечень подлежащих маркировке вошли двухколесные и трехколесные велосипеды, рамы, а также велосипеды с двигателем

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов. Об этом сообщил источник в аппарате кабмина.

По его словам, также утверждены положение о проведении эксперимента и перечень товаров, подлежащих маркировке. В этот перечень, наряду с двухколесными, вошли трехколесные велосипеды, рамы, а также велосипеды с двигателем. Оператором информационной системы для проведения эксперимента стало ООО "Оператор-ЦРПТ", которое будет работать на безвозмездной основе.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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