Турецкий истребитель пятого поколения впервые представят на фестивале "Технофест"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Крупнейший турецкий производитель авиационной техники Turkish Aerospace Industries (TAI) проведет первую демонстрацию новейшего истребителя пятого поколения TF-X (Turkish Fighter - X) в Турции в ходе технологического фестиваля "Технофест", который пройдет в середине сентября в Стамбуле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Первая демонстрация истребителя TF-X в Турции состоится в ходе фестиваля "Технофест", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщил президент TAI Темел Котил, компания уделяет особое внимание программе TF-X. "Стоит отметить, что TF-X является наиболее важным [оборонным] проектом в истории страны, и мы гордимся возможностью продемонстрировать его в Турции <...> Мы круглосуточно работаем над воплощением этого проекта в жизнь", - передает пресс-служба слова Котила.

На мероприятии TAI также представит ряд других разработок, в том числе вертолет Gokbey, беспилотные летательные аппараты Anka и Aksungur, а также тяжелый ударный вертолет и учебно-тренировочный самолет Hurjet. В TAI отметили, что Hurjet будет выполнять демонстрационные полеты в ходе фестиваля.

Макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X был впервые представлен на 53-м Международном парижском авиасалоне (Paris Air Show), прошедшем в Ле-Бурже 17-23 июня.

Фестиваль "Технофест" пройдет с 17 по 22 сентября в аэропорту Стамбул имени Ататюрка.