"Ъ": одобрен переход грузовых вагонов с роликовых на кассетные подшипники с 2021 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Комиссия по вагонному хозяйству и Комиссия по безопасности движения СНГ одобрили переход всех грузовых вагонов с роликовых на кассетные подшипники с 2021 года, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление Минтранса 12 сентября.

Ранее ТАСС сообщал, что российская сторона предложила ввести запрет на роликовые подшипники с 2021 года, а для новых вагонов с 2020 года. Данные меры были обусловлены более длительным сроком службы кассетных подшипников (16 лет против трех у роликовых) и увеличенным жизненным циклом колесной пары до 11-20 лет (против шести лет у роликовых).

Однако собственники вагонов, как сообщает "Ъ", выступают против этой идеи, поскольку стоимость кассетных подшипников на порядок выше (более чем втрое). Более того, типовые тележки не приспособлены к их использованию.

Но наиболее важные опасения у участников отрасли вызывает локализация кассетных подшипников, поскольку в РФ они производятся лишь на трех предприятиях по зарубежным технологиям. По мнению экспертов, это может привести к зависимости от зарубежных производителей.

