Возможности экспорта продукции и услуг Северного Кавказа обсудят на форуме в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Представители бизнеса и власти регионов Северного Кавказа обсудят возможности экспорта продукции и услуг на экономическом форуме "Северный Кавказ: Точки роста экспорта России" в Пятигорске с 10 по 12 октября. Об этом сообщила в пятницу ТАСС организатор форума, президент торгово-промышленной палаты Пятигорска Лариса Карташова.

"Мы собираем на форум министерства наших республик, мы собираем глав администраций, представителей бизнеса. Тема этого форума будет "Точки роста экспорта России". Сейчас обсуждаем, какие санаторные услуги будут представлены на экспорт", - сказала Карташова, добавив, что на форум также приглашены представители агропромышленного комплекса Северного Кавказа.

Организаторы ожидают около 500 участников, которые смогут на дискуссионных площадках и пленарных заседаниях обсудить проблемные вопросы экспорта, а также в формате "бизнес для бизнеса" обменяться контактами или заключить договоры, добавила Карташова.

Пятигорский международный экономический форум проходит с 2014 года по инициативе ассоциации торгово-промышленных палат Северного Кавказа.