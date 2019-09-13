Патрушев: почти все торговые центры в ЮФО не отвечают требованиям пожарной безопасности

ВОЛГОГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Почти все торгово-развлекательные центры в Южном федеральном округе не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Волгограде.

"Практически каждый второй проверенный [в ЮФО] объект массового пребывания людей и почти все торгово-развлекательные центры не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Наибольшее число нарушений выявлено в Краснодарском крае и Республике Крым", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Патрушев попросил руководителей регионов принять необходимые меры по предупреждению пожаров, обратив также внимание на безопасность использования газового оборудования и его исправность, особенно в преддверии отопительного сезона.

Секретарь Совбеза отметил, что пожарная обстановка в ЮФО остается сложной. Он напомнил, что в 2018 году здесь было зарегистрировано более 59 тыс. пожаров и возгораний сухой растительности, от пожаров погибли 722 человека. "Вероятность возникновения пожаров, в том числе лесных, сохраняется. В текущем году массовые пожары на Дальнем Востоке и в Сибири показали, к каким тяжелым последствиям может привести игнорирование правил пожарной безопасности", - сказал Патрушев.

В целом, отметил секретарь Совбеза, количество чрезвычайных ситуаций в округе остается значительным. По его словам, только в прошлом году и в первом полугодии текущего года в результате ЧС в ЮФО пострадали более 6 тыс. человек, 151 человек погиб, а материальный ущерб составил 2,2 млрд рублей.