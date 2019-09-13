Греф считает ключевой проблемой РФ отсутствие бизнес-плана роста экономики

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Главная проблема российской экономики - отсутствие бизнес-плана экономического роста. Такое мнение озвучил глава Сбербанка Герман Греф на Московском финансовом форуме.

"Сейчас ключевая проблема - у нас нет бизнес-модели экономического роста страны. Я сегодня утром специально посмотрел вчерашнюю панель, которая здесь была, и, по-моему, дискуссия, которая здесь сложилась, она ясно свидетельствовала о том, что у нас нет консенсуса о том, что надо делать. А если нет консенсуса о том, что надо делать, то вопрос как, вообще не стоит в повестке дня", - сказал Греф.

Приоритет сегодня, по мнению главы Сбербанка, - осознание приоритета развития экономики и социальной политики, и адаптация под это системы управления. "Это не зависит от объема денег. В эффективной системе управления ты в отсутствии ресурсов находишь пути решения, в неэффективной модели ты при избытке ресурсов единственное что производишь - большое количество шума, которое не дает качественного результата. В макромасштабе все то же самое - если у тебя нет эффективного инструмента, совершенно бессмысленно обсуждать все остальное", - добавил Греф.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, возразил главе Сбербанка, что у правительства есть четкие цели и задачи. "Цели есть, ресурсы есть, люди, которые будут исполнять эти цели, тоже есть. Раньше такого не было!", - сказал Силуанов. В ответ на это Греф возразил: "Колеса есть, руль есть, все есть, но не едет".

Проблема управления остается самой актуальной и ключевой в России, считает Греф. Он привел цитату Александра II: "Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно". По мнению Грефа, сейчас Россией становится управлять все сложнее. "И мы старую модель управления не можем использовать для решения сегодняшних проблем", - отметил он.