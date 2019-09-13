Силуанов: государству необходимо улучшать микроклимат для ведения бизнеса в России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Государству необходимо улучшать микроклимат для ведения бизнеса в России: уровень микроэкономики, в отличие от макроэкономики, в стране невысок. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступа на Московском финансовом форуме.

"Действительно, у нас макроэкономика - замечательная. Такой макроэкономики, как в России, нет, наверное, ни в одной другой стране. Но микроэкономика, микроклимат, защита прав собственности, доступность ведения бизнеса, доступность ресурсов - невысока, находится в самом низу", - сказал чиновник.

"Вот чтобы экономика "поехала", нам нужно помимо макро, помимо общих экономических условий дать такое понимание, дать обязательства государства перед бизнесом, что мы не будем менять условия, что мы не будем кошмарить бизнес с точки зрения защиты прав собственности. Наоборот, мы обеспечим эту защиту прав собственности", - добавил первый вице-премьер.