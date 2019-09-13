МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума 2019.

"Мы уже реализуем ваш посыл. В следующем году будем сокращать", - сказал Силуанов, отвечая на реплику главы Сбербанка Германа Грефа о том, что количество чиновников в РФ с 2002 года практически удвоилось - 1,156 млн до 2,2 млн.

В свою очередь Греф отметил, что он против бездумного сокращения. "Нужно поменять модель, тогда машина будет эффективной и сможет делать потрясающие вещи. Нам нужны другие чиновники, другого качества чиновники", - сказал глава Сбербанка.

Ранее Силуанов сообщал, что Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих, благодаря передаче части задач федеральных органов исполнительной власти на аутсорсинг.

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