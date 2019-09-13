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Руководство ТАСС и Kyodo договорились об углублении сотрудничества

Как отметил заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, два информагентства связывает многолетнее взаимодействие

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман провел в пятницу встречу с делегацией агентства Kyodo во главе с президентом Тору Мидзутани.

В переговорах, которые прошли в стенах ТАСС, также приняли участие руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор, глава международного департамента Kyodo Какуя Огата и шеф-корресподент Московского бюро Хирофуми Сугидзаки.

По словам Гусмана, два информагентства связывает многолетнее сотрудничество по самым различным направлениям. "В результате состоявшихся переговоров мы договорились развивать еще большее взаимодействие в области обмена фото- и видеоинформацией, возобновить ежегодный обмен визитами делегаций двух агентств, а также всемерно способствовать друг другу в получении эксклюзивной информации в своих странах", - сообщил он.

В свою очередь, руководитель Kyodo выразил огромную благодарность ТАСС за организацию приема. Мидзутани также дал высокую оценку уровню нынешнего сотрудничества между ТАСС и Kyodo и принял приглашение поучаствовать в саммите руководителей информационных агентств, который пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума в 2020 году.

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ЯпонияРоссияГусман, Юлий Соломонович
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