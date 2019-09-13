Мясоперерабатывающий комплекс в Дагестане сможет экспортировать 3 тыс. т баранины в год

КАСПИЙСК /Республика Дагестан/, 13 сентября. /ТАСС/. Мясоперерабатывающий комплекс ООО "Агромит", который планируется построить на территории инвестиционной площадки "Уйташ" в дагестанском моногороде Каспийске, будет экспортировать до 3 тыс. тонн охлажденной баранины в год. Об этом сообщил учредитель компании Магомед Ахматилов, представляя проект министру по делам Северного Кавказа Сергею Чеботареву.

"У нас сегодня открылась большая перспектива по поставке охлажденной баранины в Иран, <...> также ведем переговоры по поставкам говядины", - сказал Ахматилов, уточнив, что мощности предприятия позволят экспортировать 3 тыс. тонн охлажденной баранины в год.

По его словам, проект мясоперерабатывающего комплекса предполагает строительство убойного цеха, а также цехов по обвалке, колбасного и консервного цехов. Реализовать проект планируется до 2021 года.

"Объем инвестиций в проект - 402 млн рублей, годовой объем выручки - порядка 600 млн рублей, [объем производства] продукции глубокой переработки составит 2,4 тыс. тонн. Сырье у нас очень хорошее, качественное, у нас есть собственное поголовье - около 10 тыс. голов баранины и около 900 голов крупного рогатого скота", - сказал учредитель компании.

Первая в Дагестане территория опережающего развития (ТОР) "Каспийск" создана в одноименном моногороде в 2017 году. Режим ТОР действует на протяжении десяти лет на всей территории города. Условием для получения статуса резидента является осуществление деятельности на территории города с объемом вложений не менее 5 млн рублей и созданием не менее 20 рабочих мест в течение первого года деятельности. Общий объем финансирования инфраструктурных проектов в Каспийске составил 618,4 млн руб., из которых более 549 млн руб. выделено Фондом развития моногородов, еще 69,3 млн руб. - средства республиканского бюджета Дагестана.