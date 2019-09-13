Чубайс: Россия при управлении экономикой одновременно "нажала на педали газа и тормоза"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс сравнил управление экономикой с вождением автомобиля. По его словам, Россия "ухитрилась" нажать на педали газа и тормоза одновременно, поэтому экономика не растет. Такое мнение Чубайс высказал в ходе выступления на Московском финансовом форуме 2019.

"Управление экономикой или, если хотите, управление государством, на самом деле, в чем-то простая вещь. Это как автомобиль. Есть две педали - одна называется газ, другая называется тормоз. Так вот сами понимаем, нужны и та, и другая. Педаль газа - экономика - первый вице-премьер. Педаль тормоза - правоохранительная система. И то, и другое - важнейшие необходимые элементы для управления любой сложной системой. Отвечая на ваш вопрос, я бы сказал так, мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат", - отметил Чубайс, отвечая на вопрос о приоритетах в развитии экономики.

Чубайс добавил, что на текущий момент в России лучшие за последние 28 лет бюджетная политика и денежно-кредитная политика.

"Фантастические параметры, начиная от долга к ВВП, кончая уровнем инфляции, мечтать о таком невозможно было... Результат - сколько там, 1,2%, 1,1% рост [ВВП]? Называя вещи своими именами - роста нет. Нажали на обе педали. Так мы не поедем, не поедем. Именно в этом и есть, с моей точки зрения, главный приоритет", - подчеркнул Чубайс.

Он отметил, что "нужно что-то делать с педалью", которая называется "правоохранительная система".