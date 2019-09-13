Зарплаты не вошедших в майский указ бюджетников будут проиндексированы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Зарплаты работников бюджетной сферы, которые не вошли в майский указ президента от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2020 года на 3,8%, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции - 1 октября 2020 года их заработные платы будут проиндексированы на 3,8%", - сказала она.

Индексация коснется работников, которые трудятся в учреждениях социальной сферы и науки, а также учреждениях гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораториях, центрах гигиены Роспотребнадзора, спасательных центрах МЧС России, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других.