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Майские указы президента
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Зарплаты не вошедших в майский указ бюджетников будут проиндексированы

Индексация с 1 октября 2020 года коснется, в частности, работников учреждений социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Зарплаты работников бюджетной сферы, которые не вошли в майский указ президента от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2020 года на 3,8%, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

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"В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции - 1 октября 2020 года их заработные платы будут проиндексированы на 3,8%", - сказала она.

Индексация коснется работников, которые трудятся в учреждениях социальной сферы и науки, а также учреждениях гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораториях, центрах гигиены Роспотребнадзора, спасательных центрах МЧС России, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияМайские указы президента
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