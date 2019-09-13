Материнский капитал увеличат в 2020 году до 466,6 тыс. рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ проиндексирует в 2020 году материнский капитал на 3,8%, увеличив выплату до 466 тыс. 617 рублей. Об этом в пятницу заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. 617 рублей. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года", - сказала она.

Ранее Голикова сообщила, что с 1 января 2020 года планируется возобновление индексации материнского капитала. На сегодняшний день размер маткапитала в РФ составляет 453 тыс. рублей. Планируется, что материнский капитал ежегодно будут получать 1 млн граждан.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался с учетом инфляции. В декабре 2016 года был подписал закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020 года.

В новость были внесены изменения (11:39 мск) - добавлены подробности.​