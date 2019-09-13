Банк России ожидает более масштабных мер поддержки малого бизнеса

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Банк России рассчитывает на более масштабные меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России "Банки России - XXI век".

"Конечно, мы ожидаем, что будут более масштабные [меры] поддержки малого и среднего бизнеса для того, чтобы и банки с базовой лицензией, небольшие региональные банки могли найти свою нишу", - сказала Набиуллина. Она отметила, что программа льготного кредитования МСП под 8,5% за счет субсидирования процентных ставок, по которой в 2019 году планировалось выдать 1 трлн рублей льготных кредитов, пока не заработала в полную силу.

Пока что банкам с базовой лицензией достаточно сложно выстроить устойчивые модели кредитования малого бизнеса, отметила глава регулятора, добавив, что это связано не только с работой самих банков, но и с недостаточным развитием сектора МСП. "Для того, чтобы банки развивали свой бизнес, кредитуя малый средний бизнес, малый и средний бизнес должен развиваться, - указала она. - Мы сейчас пока видим, что количество малых и средних компаний не растет".

Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор будет продолжать мониторить рынок кредитования МСП и "корректировать регулирование, упрощать, где это будет нужно". Она отметила, что ЦБ вводит специальные нормы регулирования, чтобы упростить банкам работу с малым бизнесом.