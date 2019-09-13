Минпромторг: российские заводы готовы к переработке растущего объема батарей электрокаров

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российская промышленность готова к переработке активно растущего объема отработанных аккумуляторов от электромобилей и располагает необходимыми для этого современными технологиями. Об этом сообщил в пятницу ТАСС замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Переработка такого типа аккумуляторов, как литий-ионные батареи, повсеместно применяемых в мобильных телефонах, радиоуправляемой технике, а также в электромобилях, не представляет проблемы для отечественной промышленности. Современные способы переработки с применением молотковых измельчителей позволяют избежать возгорания в процессе измельчения, а извлекаемые полезные компоненты высоко ценятся на рынке цветных металлов", - сказал он.

Евтухов добавил, что российские предприятия пока лучше всего отработали способы утилизации свинцово-кислотных аккумуляторов, однако они ищут новые методы подготовки других типов аккумуляторов к переработке и возможность повысить рентабельность процесса.

По словам замминистра, отработанные аккумуляторы, пока преимущественно свинцово-кислотные, в России собирают и перерабатывают на аккумуляторных заводах и металлургических предприятиях. Самые крупные игроки этого сегмента: ООО "Фрегат" (мощность 60 тыс. т в год), ЗАО "Рязцветмет" (40 тыс. т в год), ООО "УГМК-Холдинг" (20 тыс. т в год), ООО "Экорусметалл" (20 тыс. т в год), АО "МЕТКОМ Групп" (18 тыс. т в год).

Что касается аккумуляторов электромобилей, то они выходят из строя в среднем через 5-8 лет эксплуатации. При активном использовании потеря мощности может составлять 15-20% в год. По данным аналитического агентства "Автостат", на 1 января 2019 года в РФ насчитывалось порядка 3,6 тыс. электромобилей. Это менее 0,01% от всех легковых автомобилей, имеющихся в России. Больше всего в РФ электрокаров марки Nissan, на втором месте - Mitsubishi, затем Tesla и LADA. Также в России есть электромобили BMW и Jaguar.

При этом переход на электродвигатели стал актуальной экологической тенденцией. Так, в Москве, например, действует программа постепенной замены всего состава городских автобусов на электробусы до 2025 года, чтобы минимизировать выбросы парниковых газов в столице к 2030 году. Одним из недостатков литий-ионных батарей считается возможность самовозгорания или даже взрыва из-за замыкания внутренних элементов, в частности, при механическом повреждении аккумулятора. Этот фактор приходится учитывать при переработке таких батарей.