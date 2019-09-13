Голикова: финансирование детских пособий потребует почти 150 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Почти 75 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов на увеличение выплат пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, общий объем бюджетных ассигнований на предоставление выплат составит почти 150 млрд рублей в 2020 году. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"Теперь у нас ежемесячные денежные выплаты будут платиться с 1 января 2020 года [семьям с детьми в возрасте] до трех лет. Соответственно, на эти цели в бюджете предусмотрено почти 75 млрд рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на эти цели оценивается в почти 150 млрд рублей", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что в целях обеспечения поддержки семей при рождении первого или второго ребенка в течение всего периода отпуска по уходу за ребенком будет осуществляться ежемесячная выплата в размере порядка 12 тыс. рублей. "Одновременно критерий нуждаемости семьи увеличен до двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения", - добавила она.

Вице-премьер напомнила, что изменения в федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", которые связаны с продлением срока осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от полутора до трех лет, были внесены по поручению президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.