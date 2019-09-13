Зеленский призвал иностранный бизнес инвестировать в Украину под его личные гарантии

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранный бизнес инвестировать в Украину под личные гарантии защиты инвестиций со стороны главы государства.

"Нам есть, что вам всем предложить. Это - ряд проектов, в которые под мои личные гарантии защиты я приглашаю иностранный бизнес ", - сказал он в пятницу во время выступления в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

При этом Зеленский отметил, что среди его приоритетов - энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земель. "Первый - проект ирригации в южных регионах страны, в частности, в Херсонской области. Амбициозная задача - превращение пустынных земель на плодородные", - пояснил президент. Второй проект, по его словам, - межуниверситетский IT-кластер в Харькове.

Зеленский также заявил о намерении содействовать созданию в Киеве центра кинопроизводства. Он напомнил, что накануне Верховная Рада приняла закон о содействии и помощи кинопроизводству. "Приглашаем всех убедиться, что у нас не хуже снимать, чем в Будапеште или в Польше, у нас очень красивая страна", - сказал президент.

Еще один проект - это новый курорт на Черном море. "Нужно уточнить, что это совершенно новый украинский город, с нуля", - добавил он. Кроме того, есть проект по строительству новых горнолыжных курортов. "Карпаты большие и у нас есть гигантский потенциал стать восточноевропейскими Альпами. Сейчас мы рассматриваем проект в Славском и Боржаве", - сообщил Зеленский. Планируется, добавил президент, развивать остров Хортицу в Запорожье "как сердце казачества и центр силы украинского национального духа", а также создать парк развлечений для гостей из Восточной и Центральной Европы.

"Это - неполный перечень причин, по которым мы приглашаем инвестировать в Украину. Ждем в гости, будем рады. Вкладывайте деньги в Украину ", - заключил Зеленский.