Чубайс предложил перенацелить правоохранительную систему на защиту частной собственности

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель правления ООО "УК "Роснано" и Фонда инфраструктурных и образовательных инвестиций Анатолий Чубайс предложил изменить целеполагание правоохранительной системы, сделав приоритетом для нее защиту частной собственности.

"В Конституции есть статья о защите частной собственности. За это отвечает правоохранительная система. Давайте изменим [ее] целеполагание, давайте попробуем спросить с правоохранительной системы за то, что написано в нашей российской Конституции", - сказал Чубайс в пятницу на пленарной сессии "Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты" Московского финансового форума.

Он сравнил управление экономикой и государством с управлением автомобилем. "В чем-то простая вещь: есть две педали. Одна называется газ, другая тормоз. Как мы с вами понимаем, педаль газа - экономика первого вице-премьера (в заседании принимает участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов - прим. ТАСС), педаль тормоза - правоохранительная система. И то, и другое - важнейшие, необходимые элементы управления любой сложной системой. Я бы сказал так: мы сегодня умудрились на обе педали нажать так, что кости трещат", - описал он свое видение ситуации.

По его мнению, в России сейчас "блестящая, лучшая за 28 лет бюджетная политика". "У нас блестящая, лучшая за 28 лет кредитно-финансовая политика, у нас фантастические параметры, начиная с отношения долга к ВВП, кончая уровнем инфляции. "Результат - 1,1-1,2% роста. Если называть вещи своими именами - роста нет. Нажали на обе педали. Так не поедем", - сказал он, отметив, что, "конечно, нужно что-то делать с педалью, которая называется правоохранительная система". При этом Чубайс подчеркнул, что категорически против реформы правоохранительных органов.

Модератор сессии, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров в шутку выразил удивление, что Чубайс выступает против реформ. "Это Греф - молодой реформатор, а Чубайс - пожилой консерватор, Вы пропустили момент", - ответил глава "Роснано".

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы.