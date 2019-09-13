ION Energy представила облачную SaaS-платформу для оптимизации батарей электромобилей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ION Energy объявила о запуске облачной программируемой платформы Edison Analytics для оптимизации работы аккумуляторов электромобилей, сообщило издание Power Engineering International.

В основе работы новой платформы лежит алгоритмический анализ данных аккумуляторов с применением машинного обучения и AI. Edison Analytics - полнофункциональное SaaS-решение, которое учитывает характеристики электромобиля в нескольких измерениях и предлагает решения с учетом как внутренних технических характеристик автомобиля, так и показателей внешней среды.

Система ION Energy играет важную роль для отрасли в целом, поскольку стоимость аккумуляторов составляет до 45% стоимости электромобилей, и срок службы и качество батарей являются определяющими факторами при покупке. Тестирование платформы показало, что ее практическое применение позволяет продлить срок службы и увеличить производительность литий-ионных батарей на 40%.