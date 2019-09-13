Китай освободит от повышения пошлин сою, свинину и другую агропродукцию из США

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Комитет по тарифам и сборам Госсовета КНР освободит от дополнительных таможенных пошлин ряд сельскохозяйственных товаров из США, в том числе соевые бобы и свинину. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

"Как заявили в Государственном комитете по развитию и реформе и Министерстве коммерции КНР, США приняли решение внести коррективы в меры по повышению пошлин в отношении поставляемых из Китая в Соединенные Штаты товаров. Китай поддержит соответствующие предприятия в том, чтобы они, согласно принципам рынка и ВТО закупили в США определенное количество соевых бобов, свинины и другой сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении агентства. "Комитет по тарифам и сборам отменит дополнительные пошлины в отношении таких поставок", - указывает "Синьхуа".

"В соответствующих ведомствах отметили, что емкость китайского рынка очень большая, а перспективы импорта высококачественной американской сельскохозяйственной продукции широки. Выражаем надежду, что США сдержат слово, исполнят свои обязательства и создадут благоприятные условия для сотрудничества сельскохозяйственных отраслей двух стран", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп сообщил в среду на своей странице в Twitter, что Соединенные Штаты по просьбе Пекина согласились на две недели отложить повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью $250 млрд. "По просьбе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ю годовщину своего основания, мы согласились в качестве жеста доброй воли перенести повышение с 25% до 30% пошлин на продукцию стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября", - написал глава Белого дома.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Трамп отмечал, что одной из причин принятия этой меры стало невыполнение Китаем обещания увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля.