Слияние авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус" вызвано увеличением парка воздушных судов S7

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Слияние авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус", входящих в S7 Group, связано с увеличением парка воздушных судов группы, объединение позволит оптимизировать систему управления активами, сообщил журналистам председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев.

"Мы перешли рубеж в сто самолетов, и, соответственно, это требует изменения системы управления, чтобы она стала более жесткой, более четкой", - сказал он.

Ранее S7 Group сообщила о назначении Вадима Клебанова, руководившего авиакомпанией "Глобус" в течение последних пяти лет, на должность генерального директора S7 Airlines. Объединение авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус" будет происходить под его руководством. Слияние произойдет путем перевода воздушного флота "Глобуса" в сертификат эксплуатанта "Сибири", процесс планируется завершить к середине декабря.

Парк S7 Group включает в себя 61 самолет Airbus, 23 лайнера Boeing и 17 - Embraer. Всего в парке группы 101 воздушное судно.