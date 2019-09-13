Оборонный завод "Дагдизель" может получить статус ТОР

КАСПИЙСК, 13 сентября. /ТАСС/. Территория опережающего развития (ТОР) может быть создана на оборонном заводе "Дагдизель" в дагестанском городе Каспийске. Об этом в пятницу сообщил глава Минкавказа РФ Сергей Чеботарев на совещании по социально-экономическому развитию Дагестана, которое прошло на предприятии.

"У завода ("Дагдизель" - прим. ТАСС) есть большие перспективы развития. Рассматривается создание здесь ТОР (территории опережающего социально-экономического развития - ТАСС), на территории завода", - сказал Чеботарев.

Он отметил, что территория завода является перспективным местом для развития бизнеса. "Очень хорошее место, вся инфраструктура есть, коммуникации подведены - приходи и работай, создавай продукт спокойно, зная, что ты защищен и с точки зрения безопасности, и с точки зрения ведения бизнеса, защищен нормальным, добрым, конструктивным отношением руководства республики", - добавил глава Минкавказа.

В начале сентября в пресс-службе главы и правительства Дагестана сообщили, что на заводе "Дагдизель" планируется создание промышленного парка с привлечением возможностей Фонда развития моногородов.

"Дагдизель" - одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основано в 1932 году. Основные направления деятельности - выполнение оборонных заказов, а также производство судовых промышленных дизельных двигателей. "Дагдизель" является градообразующим предприятием для моногорода Каспийска, недавно завод находился на грани банкротства. После вхождения в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" на заводе стали разрабатывать перспективные образцы вооружения, в настоящее время предприятие производит, в том числе, торпеды для ВМФ.