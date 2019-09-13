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Греф предложил поднять зарплату полицейским в три-четыре раза

При этом глава Сбербанка призвал сократить численность сотрудников полиции
Глава Сбербанка Герман Греф Артем Геодакян/ТАСС
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Глава Сбербанка Герман Греф
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Полицейским можно поднять зарплату в три-четыре раза, сократив их численность.

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Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на Московском финансовом форуме.

"Мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам и так далее поднять зарплату в три, в четыре раза, соответствующим образом их сократив, они не нужны в таком количестве. Чиновников сократить", - сказал он.

По мнению Грефа, снижение зависимости экономики от нефти - необходимое, но не достаточное условие для экономического роста.

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