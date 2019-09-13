Омский НПЗ приступил к модернизации, которая на 5% повысит отбор светлых нефтепродуктов

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" приступила к модернизации комплекса первичной переработки нефти на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ), благодаря которой на 5% будет увеличен отбор светлых нефтепродуктов, сообщила в пятницу пресс-служба НПЗ.

"Омский НПЗ "Газпром нефти" начал проект модернизации комплекса первичной переработки нефти АВТ-10. Благодаря этим работам комплекс на 5% увеличит отбор светлых нефтепродуктов, повысив производство авиационного керосина и дизельного топлива. Проект модернизации рассчитан до конца 2021 года, инвестиции составляют 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В ходе модернизации будут оптимизированы теплообменные процессы, интегрированы современные системы управления и контроля и заменено внутреннее оборудование на всех 11 колонных аппаратах установки. Это позволит также увеличить экологические показатели производства. "В программе развития ОНПЗ мы делаем упор на внедрение современного оборудования и новых технологий. Важную роль в этом процессе играет и повышение эффективности существующих мощностей", - цитирует пресс-служба генерального директора завода Олега Белявского.

ОНПЗ - крупнейший в России НПЗ. По итогам 2018 года он переработал 20,998 млн тонн нефтяного сырья. С 2008 года "Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизацию Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого возрастет глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов.