Полпред президента в ЦФО предложил создать план привлечения инвестиций в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев предложил в ближайшее время создать план привлечения инвестиций в Липецкой области. Об этом он сообщил на церемонии инаугурации губернатора региона Игоря Артамонова.

"Президентом России поставлена задача увеличить инвестиции в основной капитал и повысить их долю в валовом региональном продукте до 27%. По итогам 2018 года в Липецкой области этот показатель составляет 24%. По сравнению с другими регионами округа это хороший показатель. Но для того, чтобы перейти на следующий уровень, недостаточно вложений только действующих крупных компаний. Необходимо сформировать четкий план привлечения инвестиций и как можно быстрее приступить к его реализации с конкретными предложениями", - сказал Щеголев.

Полпред поздравил Артамонова с избранием на пост губернатора. "Около года назад вы были назначены временно исполняющим обязанности главы администрации, у жителей была возможность оценить вашу деятельность, ваши профессиональные и личностные качества. За этот короткий период вы продемонстрировали способность принимать смелые и ответственные решения и действовать в интересах области и ее жителей. Вам удалось оперативно начать решение острой для региона проблемы обманутых дольщиков, серьезно продвинуться в части расселения аварийного жилья", - отметил он.

Игорь Артамонов победил на выборах главы региона, набрав 67,29% голосов избирателей. Явка составила 47,1%. Срок полномочий главы Липецкой области составляет пять лет.