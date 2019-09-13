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Северный Кавказ

Власти КБР направят более 96 млн рублей на повышение энергоэффективности региона

Средства выделят из регионального бюджета на 2021-2025 годы

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии выделят на повышение энергоэффективности региона более 96 млн рублей из бюджета республики на 2021-2025 годы. Такой объем финансирования предусмотрен в профильной госпрограмме региона, представленной на обсуждение членов кабмина КБР в пятницу.

"Цель государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" - надежное обеспечение республики топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности использования и развития энергетики. Предусмотрено финансирование госпрограммы из бюджета КБР на 2021-2025 годы на общую сумму 96,3 млн рублей", - сообщил замминистра Алим Макуашев, представляя проект документа.

Программа была принята членами правительства КБР единогласно.

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