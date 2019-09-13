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Санация на финансовом рынке
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ЦБ сохраняет планы по продаже "Открытия" в 2021 году

Регулятор в целом поддерживает приватизацию банков из ФКБС

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ поддерживает приватизацию банков из Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), сохраняет планы по продаже "Открытия" в 2021 году, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы хотим продать быстрее, и мы поддерживаем приватизацию этих банков (проходящих санацию в ФКБС - прим. ТАСС) даже безотносительно той дискуссии, которая сейчас идет. Мы считаем, что "Открытие" нужно продавать в 2021 году, это практически через год, мы хотим начать продавать этот банк", - сказала она.

Ранее Банк России сообщал, что продажа частному инвестору группы санируемого ЦБ банка "ФК Открытие", в том числе страхового и пенсионного бизнеса, возможна в 2021-2022 годах.

ЦБ стал основным владельцем ФК "Открытие" в августе 2017 года. "Открытие" стал первым банком, к которому был применен новый механизм санации не путем льготных кредитов, а за счет вхождения ЦБ в капитал санируемого банка с помощью средств Фонда консолидации банковского сектора.

Теги
РоссияСанация на финансовом рынкеНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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