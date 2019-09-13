Путин отметил вклад "НПО машиностроения" в укрепление обороны страны и освоение космоса

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление коллективу и ветеранам Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" с 75-летием создания предприятия. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"За прошедшие годы несколько поколений работников корпорации внесли значимый вклад в укрепление оборонного потенциала страны, развитие национальной программы по освоению космического пространства", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что работники предприятия много сделали для наращивания сотрудничества с иностранными государствами в военно-технической сфере.

"Выполняя ответственные задачи, создавая технику уже XXI века, вы опираетесь на опыт и замечательные трудовые традиции своих предшественников, честно и добросовестно служите России", - отметил глава государства.

О предприятии

ВПК "НПО машиностроения" является одним из ведущих ракетно-космических предприятий России. Создано в сентябре 1944 года, тогда опытно-конструкторское бюро авиазавода № 51 возглавил конструктор и ученый Владимир Челомей, перед которым была поставлена задача создания нового вида оружия - беспилотных самолетов-снарядов (крылатых ракет) для вооружения ВВС, а затем и других родов войск.

В середине 50-х годов были созданы и развернуты на подводных лодках ВМФ страны крылатые ракеты для нанесения ответного удара по наземным целям, расположенным за тысячи километров от границ СССР. С 1960 года предприятие начинает создавать космические комплексы, системы, ракеты-носители и межконтинентальные баллистические ракеты. Всего за свою историю предприятие сдало на вооружение более 25 ракетных и космических комплексов военного и гражданского назначения, на орбите работали 140 аппаратов его разработки.

В настоящее время основными направлениями деятельности ВПК "НПО машиностроения" является разработка и производство боевых комплексов с крылатыми ракетами (один из основных проектов - "БраМос"), стратегических ракетных комплексов ("Стрела"). Также предприятие занимается комплексом работ по продлению срока эксплуатации баллистических ракет, стоящих на вооружении РВСН, и крылатых ракет, разработкой новой аппаратуры для космических и летательных аппаратов.