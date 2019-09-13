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ЦБ не видит системных рисков в динамике роста потребкредитования

Не видит регулятор и причин для жестких мер регулирования

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ не видит системных рисков в динамике роста потребительского кредитования, оснований для жесткого регулирования пока нет, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы не видим какой-то необходимости срочного принятия таких дополнительных мер. Речь идет о возможном расширении арсенала [мер], пока достаточно тех мер, которые начнут работать с 1 октября", - сказала она.

"Рост потребкредитования не должен быть черезмерным, не должен создавать системных рисков. Пока таких рисков нет, мы для этого предпринимаем все меры", - добавила глава ЦБ.

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РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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