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Минфин ожидает роста инвестиций в нефтепереработку на 1,3 трлн рублей в 2020-2024 годах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин России ожидает роста инвестиций в нефтепереработку в 2020-2024 годах суммарно до 1,3 трлн рублей. Об этом сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

"Мы ожидаем роста инвестиций в нефтепереработку суммарно до 1,3 трлн рублей за период с 2020 по 2024 годы, это более 200 млрд рублей ежегодно. Мы ожидаем строительства углубляющих мощностей практически на 40 млн тонн - это удвоение текущих углубляющих мощностей переработки", - отметил Сазанов.

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