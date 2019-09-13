Завод в Дагестане планирует производить материалы для новейшего российского самолета МС-21

КАСПИЙСК, 13 сентября. /ТАСС/. "Каспийский завод стекловолокна" в Дагестане планирует запустить цех по производству одностадийного стекловолокна, который сможет производить препреги (композиционные материалы-полуфабрикаты – прим. ТАСС) для новейшего российского самолета МС-21, сообщил в ходе презентации проекта министру по делам Северного Кавказа Сергею Чеботареву учредитель ООО "Группа компаний "Каспий композит" (инвестор проекта) Патахудин Магомедов.

Реализация проекта ООО "Каспийский завод стекловолокна" предполагает перенос мощностей махачкалинского завода стекловолокна на территорию инвестпрощадки "Уйташ" в городе Каспийске в 15 км от Махачкалы. В настоящее время реализуется первый этап проекта.

"Мы заявились на второй этап - это цех одностадийного стекловолокна. Его аналога нет сегодня в России, наш ближайший конкурент - это Полоцк, Белоруссия. Если мы этот проект реализуем, мы спокойно сможем поставлять препреги для МС-21. Завод стекловолокна в Махачкале - единственный завод в России, в СССР, который выпускал препреги", - сказал Магомедов, добавив, что специалисты предприятия обладают необходимым опытом.

По его словам, проектом также предусмотрено строительство ткацкого цеха, а также цеха производства пеностекла, которое используется, в том числе, для повышения прочности корпуса подводных лодок. "Здесь будут отходы очень мелкие, - мы будем выпускать нитку до 5 микрон, эта нитка будет идти на пеностекло", - пояснил Магомедов.

Реализация проекта ООО "Каспийский завод стекловолокна" рассчитана на 2019-2021 годы, его общая стоимость - 323,9 млн руб. Проектная мощность предприятия составляет более 2,3 тыс. т продукции в год, в ходе реализации проекта предусмотрено создание 185 рабочих мест.