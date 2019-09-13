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Неделя финансовой грамотности в 2019 году будет посвящена цифровым услугам

Она стартует 31 октября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Неделя финансовой грамотности, которую Минфин планирует провести с 31 октября, будет посвящена вопросам цифровых финансовых услуг, заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак, выступая на Московском финансовом форуме.

"Мы планируем провести очередную неделю финансовой грамотности, которая в этом году стартует 31 октября. [Она] как раз будет посвящена рынкам или вопросам цифровых финансовых услуг", - сказал Сторчак.

Неделя финансовой грамотности проводится Минфином с 2011 года. Проект нацелен на повышение финансовой грамотности российских граждан, формирование разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом.

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