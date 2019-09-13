Оператору OPAL запрещено участвовать в допаукционах на мощности газопровода

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало немедленно реализовать вердикт Европейского суда юстиции по OPAL и запретило компании - оператору OPAL Gastransport GmbH участвовать в дополнительных аукционах на мощности газопровода, которые подпадают под судебное решение. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении регулятора.

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"С точки зрения Федерального сетевого агентства, OPAL Gastransport со времени принятия решения суда запрещено проводить дополнительные аукционы затронутых транзитных мощностей. Это в особенности касается аукциона для октября, который должен был состояться 16 сентября", - отмечается в документе.

Таким образом, как следует из сообщения, "Газпром" не сможет принять участие в аукционе на поставки по OPAL 16 сентября.

Как отмечается, по вердикту Европейского суда юстиции "Газпрому" запрещено поставлять газ по OPAL сверх мощностей, оговоренных судебным решением. "С момента вынесения вердикта компании "Газпром" запрещено осуществлять поставки газа на базе затронутых [решением] транзитных мощностей. По оценке Федерального сетевого агентства, "Газпром" располагает альтернативными маршрутами и отгрузочными терминалами для дальнейшего выполнения своих обязательств по поставкам газа в Евросоюз", - отмечается в заявлении.

"Если компании в дальнейшем нарушат условия, определенные вердиктом, Федеральное сетевое агентство оставляет за собой возможность налагать денежные штрафы", - подчеркивается в документе.