В ГД внесен законопроект, уточняющий площадь предназначенных под турбазы участков в лесах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроект, которым уточняется, что возводимые в лесах спортивные и туристические объекты не могут занимать более 20% от общей площади предоставленного участка. Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, предлагаемые изменения направлены "на регулирование вопросов использования лесов в целях осуществления рекреационной деятельности с возможностью размещения рекреационных объектов". Речь идет о туристической индустрии, физкультурно-оздоровительных, спортивных базах, трассах и иных объектах для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

"Законопроектом предусмотрено, что рекреационные объекты не могут занимать площадь, превышающую 20% общей площади предоставленного лесного участка", - говорится в пояснительных материалах. Для контроля за выполнением данного требования будет проводиться государственная и муниципальная экспертиза проектов освоения лесов, которые предусматривают размещение таких объектов.

Более того, возводить их можно будет "исключительно на лесных участках, входящих в специальную зону, определенную в лесном плане субъекта РФ после прохождения им процедуры общественного обсуждения". "Площадь такой зоны не должна превышать 3% площади соответствующего лесничества", - уточняют разработчики.