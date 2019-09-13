Производство плодов и ягод в России планируется увеличить к 2024 году вдвое

ТАМБОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Производство плодов и ягод в России планируется в ближайшие пять лет увеличить до 2,4 млн тонн, сообщил в пятницу на церемонии открытия XIV Всероссийской выставки "День садовода" первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

"Я уверен, что сегодняшнее проведение большой конференции позволит нам lfnm возможность выстроить стратегию пятилетнего развития садоводства. Наша глобальная задача - удвоить за этот срок объемы плодово-ягодной продукции", - сказал Хатуов.

Как уточнил ТАСС директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов, по итогам 2018 года объем произведенной в стране плодово-ягодной продукции в товарном секторе достиг 1,2 млн тонн, что на 40% выше показателей 2017 года. Увеличение объемов, по словам собеседника агентства, произошло за счет массового ввода садов в эксплуатацию.

"В прошлом году, чтобы садоводство получило стимул, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев принимал решение о дополнительном выделении 1 млрд рублей на возмещение понесенных затрат садоводам и это дало очень серьезный импульс. Думаю, что этот вектор будет сохраняться", - добавил Хатуов.

XIV Всероссийская выставка "День садовода" проходит в Мичуринске Тамбовской области с 12 по 14 сентября. Главная ее задача - демонстрация достижений отечественного садоводства как самостоятельной отрасли сельского хозяйства, способной быть конкурентоспособной и на мировом рынке. В рамках выставки проходят круглые столы, научно-практическая конференция, а также V симпозиум "Питание. Здоровье. Спорт". Культурная программа выставки включает в себя фестиваль "Мичуринское яблоко", ярмарки и мастер-классы.