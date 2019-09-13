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Власти Адыгеи намерены совершенствовать механизмы поддержки предпринимательства в регионе

Сегодня регион активно сотрудничает с "ИКЕА","МЕГА" и "Росатом"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены совершенствовать действующие в регионе механизмы поддержки предпринимательства. Об этом сообщил в пятницу глава республики Мурат Кумпилов, принимающий участие в Московском экономическом форуме.

"Руководство республики намерено и в дальнейшем обеспечить максимальное содействие бизнесу, совершенствование механизмов поддержки предпринимательства, снижение административных барьеров", - сказал он.

Кумпилов подчеркнул, что власти Адыгеи должны усилить работу по всем задачам для реализации национальной стратегии опережающего развития.

Он напомнил, что в настоящее время в республике многое делается для улучшения инвестиционного климата, и бизнес активно реагирует на позитивные изменения.

"Примером тому служит реализация компанией "ИКЕА" на территории Адыгеи крупнейшего в России инвестпроекта - строительство и расширение СТЦ "МЕГА Адыгея", кроме того, госкорпорация "Росатом" строит в республике самую мощную в стране ветроэлектростанцию", - отметил Кумпилов.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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