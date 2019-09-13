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В Минфине предложили распространить налогообложение самозанятых на города-миллионники

В настоящее время нововведение действует в тестовом режиме в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экспериментальный режим налогообложения самозанятых имеет смысл распространить на регионы, включающие города-миллионники. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин, выступая на сессии Московского финансового форума.

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"Потребность (расширения эксперимента на другие регионы - прим. ТАСС) существует. С другой стороны, мы должны учитывать возможные риски и понимать, что с учетом цифрового неравенства и потребности в такого рода услугах, это должно сосредоточиться в центрах экономической активности", - сказал замминистра. Он подчеркнул, что этот вариант вполне вероятен. "В первую очередь, это регионы доноры и те субъекты федерации, где находятся города-миллионники. Я думаю, это наиболее вероятный вариант расширения эксперимента, если такое решение будет принято", - объяснил Трунин.

Он напомнил, что налог на профессиональный доход - это экспериментальный режим. "Необходимо было убедиться, что с технической точки зрения система работаем нормально", - отметил добавил чиновник.

С 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Предполагается, что на первоначальном этапе самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.

Теги
РоссияТрунин, Илья Вячеславович
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