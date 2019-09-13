ФАС отложила рассмотрение дела против Apple из-за действий на рынке приложений для iOS

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила до конца октября рассмотрение дела в отношении компании Apple, возбужденного по жалобе "Лаборатории Касперского" в связи с действиями корпорации на рынке распространения приложений для iOS. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рассмотрение дела отложено для ознакомления с дополнительными материалами. Следующее рассмотрение будет назначено на конец октября", - сказали в ФАС.

В августе ФАС возбудила дело против Apple Inc. по заявлению "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple. При этом в то же время Apple добавила в iOS 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.

По мнению ФАС, это может говорить о том, что действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее распространявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления компанией своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

В конце апреля американская корпорация Apple в своем официальном сообщении объяснила удаление приложений для родительского контроля ряда сторонних разработчиков из магазина приложений App Store тем, что они не соответствовали требованиями политики корпорации в части безопасности и конфиденциальности пользователей. В корпорации указывали, что удаление приложений сторонних разработчиков для родительского контроля из App Store - это не вопрос конкуренции, а вопрос безопасности.

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