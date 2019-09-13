Медведев: перспектива 4-дневной рабочей недели будет зависеть от ситуации в экономике

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев намерен провести серию совещаний, чтобы подготовить изменения в трудовое законодательство, которые могут коснутся и четырехдневной рабочей недели. Эту тему председатель правительства обсудил с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, который предложил вести счет не рабочим дням в неделю, а часам.

"В будущем может быть и уменьшение трудовой недели, - сказал глава правительства. - Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств. Но погрузить все это - новое - в законодательство, наверное, необходимо".

"Речь идет о совершенствовании трудового законодательства в широком смысле этого слова. Не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, которая позволяла бы учитывать очень многие пожелания работников и, естественно, позицию работодателя, поскольку это совместный процесс", - подчеркнул глава кабинета министров.

Шмаков согласился с Медведевым. "Мы поддерживаем идею, что мы живем не для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы хорошо жить. Но для этого, естественно, нужно, чтобы складывалась масса факторов", - сказал он. По мнению главы ФНПР, необходимо совершенствовать трудовое законодательство. "Сейчас, после этой новой инициативы [о возможном сокращении рабочей недели], когда возник большой интерес к этой теме, мы договорились создать рабочую группу в рамках Российской трехсторонней комиссии, чтобы там все эти вопросы рассматривать". При этом Шмаков предупредил: "Это нельзя сделать щелчком. Это, действительно, займет какое-то время".

"Продолжим эту работу - и в формате трехсторонней комиссии, и в формате совещаний, которые, я еще некоторое количество раз проведу", - заверил Медведев.

Что нужно изменить

Он уточнил, что изменения должны касаться "и таких институтов трудового права, как трудовой договор, включающий в себя условия о месте работы, времени работы, порядке его учета, исчисления соответствующих нормативов, которые связаны с рабочим временем, возможности регулирования такого нового института, как удаленная занятость, и трудовых отношений, которые с этим связаны". "В общем плане я полагал бы правильным, чтобы наше трудовое законодательство стало более гибким, то есть более соответствующим духу экономических отношений, которые складываются в XXI веке, в цифровую эпоху. Но, естественно, при сохранении классических, традиционных институтов", - подчеркнул премьер-министр.

Шмаков тоже считает, что "Трудовой кодекс - это живой документ, гибкий, он, безусловно, не может быть застывшим, потому что жизнь идет вперед, технологии развиваются, организация труда развивается". "Сейчас появляется все больше удаленных рабочих мест, платформенная занятость внедряется в разных секторах экономики. Поэтому, безусловно, трудовое законодательство должно развиваться. Но при одном условии - это наша жесткая позиция: не должно быть ухудшения положения работника вне зависимости от того, в традиционных он работает формах или каких-то новых", - указал профсоюзный лидер.

Он полагает, что сокращение рабочей недели надо переводить не в количество рабочих дней". "Ведь в принципе действующее законодательство не мешает и сегодня организовать четырехдневную дневную рабочую неделю. Должны быть новые критерии по количеству рабочих часов в неделю", - предположил Шмаков.

Глава ФНПР обратил внимание на тот факт, что "Россия находится сегодня в большинстве стран, где 40-часовая рабочая неделя и восьмичасовой рабочий день при 5-дневном графике, но есть страны, такие как Франция, где 35 часов, есть Нидерланды, где еще меньше". "Безусловно, мы видим: рост производительности труда, внедрение новых технологий, цифровизация, роботизация - это все уменьшает количество человеческого труда и увеличивает количество машинного труда, на который не распространяется трудовое законодательство. Но люди при этом должны как минимум получать не меньше, чем они получают, - если в категориях дней - не меньше, чем за пятидневную рабочую неделю. Не меньше, но лучше больше",- уверен Шмаков.

Интересы работников под защитой

На его взгляд, учитывая не самую высокую заработную плату в РФ, следует рассматривать "большой комплекс вопросов". "Трудовое законодательство должно быть гибким. Но, естественно, защищая интересы работника", - подчеркнул Шмаков. Он констатировал, что "сегодня те, кто работает в новых формах - дистанционная занятость, платформенная, - практически остаются без защиты, поскольку не описаны ни их рабочее место, ни трудовой договор (особая форма трудового договора должна быть), ни инструменты, как эту защиту осуществлять в случае нарушения их прав".

Медведев полностью согласился с главой ФНПР: "Совершенно очевидно, что если и совершенствовать трудовое законодательство, то при соблюдении всех тех гарантий и норм, которые существуют, без ухудшения трудового статуса работника. Наоборот, с появлением каких-то дополнительных возможностей". "И естественно, с сохранением условий трудового договора - и об оплате труда, и о размере трудовой недели", - отметил председатель правительства.