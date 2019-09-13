Более 110 тыс. самозанятых зарегистрировались в Москве с начала эксперимента

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. За восемь месяцев действия эксперимента по налогу на профессиональный доход в Москве зарегистрировалось более 110 тыс. самозанятых, сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"В Москве за восемь месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались 110 тыс. человек - это 60% от общего числа российских плательщиков налога на профессиональный доход. Суммарный доход московских самозанятых превысил 12,3 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что в бюджет Москвы в январе-августе 2019 года от самозанятых поступило 176 млн рублей налогов. Наиболее популярны у московских самозанятых такие виды деятельности, как пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, реклама.

"Работающие в Москве специалисты оценили удобство нового налогового режима. Ежедневно в столице регистрируются в среднем около 500 плательщиков налога на профессиональный доход. Более 80% зарегистрировавшихся - это те, кто раньше считались безработными и не вели предпринимательской деятельности, а теперь имеют возможность комфортно работать и получать прозрачные доходы", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова.

Он добавил, что число самозанятых в Москве уже вдвое превысило плановый показатель для Москвы на 2019 год, установленный национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство".

С 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Предполагается, что на первоначальном этапе самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.