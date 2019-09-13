Набиуллина считает возможным повышение цены отсечения в бюджетном правиле

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает возможным смягчение бюджетного правила за счет повышения цены отсечения нефти. Об этом она заявила журналистам в кулуарах форума АРБ "Банки России - ХХI век".

Бюджетное правило подразумевает, что дополнительные доходы от продажи нефти по цене выше базовой направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В 2017 году она была установлена на уровне $40 за баррель и ежегодно индексируется на 2% (сейчас - около $41,6 за баррель).

Главным сторонником смягчения бюджетного правила выступает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который неоднократно предлагал повысить планку до $45 за баррель. По его мнению, такой шаг позволили бы избежать повышения НДС. Однако с такой позицией не согласен Минфин, который указывает на то, что именно бюджетное правило снизило зависимость российской экономики от внешних факторов, в первую очередь от цен на нефть.

"Если мы хотим сохранить роль бюджетного правила и накопления ФНБ, которое защищает нас от внешней конъюнктуры, может быть, есть смысл обсудить вопрос по поводу повышения отсечки по цене на нефть, так как некоторые экономические варианты, по сути, аналогичны", - отметила Набиуллина.

Ранее она заявляла, что Россия накопила определенную "подушку безопасности". Менять ФНБ в связи с планирующимся инвестированием средств фонда "лучше более прозрачным способом, возможно, через систему отсечки", говорила глава ЦБ.