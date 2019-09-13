"Россети" могут создать платформу для мировой технологической экосистемы по цифровизации

АБУ-ДАБИ. 13 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" может стать организатором одной из платформ для запуска экосистемы по новым технологиям в рамках процесса цифровизации электросетевого комплекса. Об этом сообщил глава "Россетей" Павел Ливинский в ходе Всемирного энергетического конгресса.

"В условиях глобализации и развития новых технологий важна кооперация, причем не только кооперация внутренняя, но и международная. Электроэнергетика - это та отрасль, которая как никакая другая может и должна формировать глобальную технологическую экосистему. Мы можем определить одну или несколько платформ для обмена опытом, совместной реализации перспективных проектов, формирования доступа к инновациям, разрабатываемым научными учреждениями наших стран", - сказал глава "Россетей", чьи слова приводит пресс-служба.

"Россети", как крупнейший заказчик инновационного оборудования, совместно с российскими научно-исследовательскими центрами может выступить организатором одной из эффективных платформ для создания подобной технологической экосистемы, пояснил Ливинский.

Он также отметил, что из-за того, что срок жизни продукта на рынке становится все короче, решающую роль начинает играть скорость вывода этих новых продуктов на рынок. "И здесь часто преимуществом обладают небольшие мобильные компании в отличие от крупных неповоротливых холдингов", - сказал он.

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.