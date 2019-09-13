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Северный Кавказ

Мост, связывающий Хасавюрт с южными районами Дагестана, отремонтируют к концу ноября

На мосту будет установлено новое ограждение и водоотвод, обновлены лестницы и выполнено переустройство деформационных швов

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Дорожники начали ремонт моста через реку Ярык-Су в Дагестане - он связывает город Хасавюрт и южные районы республики. Работы продлятся до конца ноября, сообщили в пятницу в пресс-службе ФКУ Упрдор "Каспий".

"Ремонтные работы позволят повысить транспортно-эксплуатационное состояние сооружения. В частности, на мосту будет установлено новое перильное ограждение, выполнено переустройство деформационных швов. <…> Работы на сооружении продлятся до конца ноября текущего года", - говорится в сообщении.

Бетонные поверхности пролетов и опор моста покроют антикоррозионными составами, планируется установить систему водоотвода с проезжей части, отремонтировать лестницы, заменить переходные плиты на подходах к нему. На период ремонта будет организовано реверсивное движение автомобилей.

Четырехпролетный мост находится на выезде из города с населением более 140 тыс. человек. Длина моста - почти 141 погонный метр, ширина проезжей части - более 15 погонных метров.

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