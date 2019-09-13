В Госдуме подготовили рекомендации к законопроекту о предустановке российского ПО

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал разработчикам законопроекта об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) указать в документе орган, отвечающий за введение перечня соответствующих программ. Об этом говорится в заключении комитета, опубликованном в думской электронной базе данных.

Законопроект обязывает устанавливать на продаваемых в России смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV программное обеспечение из специально создаваемого перечня предустанавливаемых программных средств, а также штрафы за нарушение этой нормы.

"Полагаем целесообразным для устранения правовой неопределенности указать федеральный орган исполнительной власти, к полномочиям которого будут отнесены функции составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены", - говорится в заключении.

По мнению комитета, документ также требует устранения юридических коллизий в терминологии. "В законопроекте используется термин "предварительно установленные программы для электронных вычислительных машин". При этом в законодательстве РФ уже используется понятие "предустановленное программное обеспечение <...> В целях устранения возможной правовой коллизии полагаем целесообразным согласовать указанные термины", - указывается в отзыве.

Ранее инициатива была раскритикована Минкомвязи и правовым управлением Госдумы. В министерстве считают, что в документе не соблюден баланс интересов разработчиков ПО, производителей гаджетов и пользователей. Участники рынка также не поддерживают законопроект, подчеркивали в Аналитическом центре при правительстве РФ.