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ФАС предложила смягчить ограничения на рекламу пива

Ранее в Минсельхозе предложили разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок
Начальник Контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Мишеловин Анвар Галеев/ТАСС
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Начальник Контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Мишеловин
© Анвар Галеев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российская пивная отрасль нуждается в смягчения ограничений на рекламу своей продукции, считает начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин.

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"Пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином [в контексте ограничений на рекламу], и надо ослабить запретные ограничения по этому направлению", - сказал Мишеловин, выступая на форуме "Пивоваренная отрасль. 20 лет вместе".

Ранее Минсельхоз предложил разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок. Соответствующие предложения министерства были направлены в профильные ведомства. С подобной инициативой в Минсельхоз обратилась Ассоциация виноградарей и виноделов "Севастополь".

В разрабатываемом Минсельхозом законопроекте предполагается разрешить наружную рекламу вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) на территориях, на которых осуществляется производство такой продукции.

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