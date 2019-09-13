ФАС предложила смягчить ограничения на рекламу пива

"Пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином [в контексте ограничений на рекламу], и надо ослабить запретные ограничения по этому направлению", - сказал Мишеловин, выступая на форуме "Пивоваренная отрасль. 20 лет вместе".

Ранее Минсельхоз предложил разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок. Соответствующие предложения министерства были направлены в профильные ведомства. С подобной инициативой в Минсельхоз обратилась Ассоциация виноградарей и виноделов "Севастополь".

В разрабатываемом Минсельхозом законопроекте предполагается разрешить наружную рекламу вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) на территориях, на которых осуществляется производство такой продукции.