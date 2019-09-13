Правление ФАС решило повысить тарифы на услуги "Транснефти" на 3,42% в 2020 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России приняло решение проиндексировать тарифы на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти на 3,42% в 2020 году, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Тарифы на услуги "Транснефти" по транспонировке нефти по системе магистральных трубопроводов были проиндексированы на 3,42%", - говорится в комментарии ведомства.

Из проекта приказа, опубликованного ранее, следовало, что в среднем тарифы в 2020 году составят 20,43 рубля за одну тонну на километр перекачки нефти.

Самая высокая ставка тарифа предлагалась для компании "Транснефть-Север" - 36,54 рубля за тонну, самая низкая - для "Транснефть-Сибири" - 11,29 рубля за тонну.

В частности, для нефтепровода Заполярье - Пурпе тариф поднимется с 430,92 рубля до 445,66 рубля за тонну (без НДС). Сетевой тариф для транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куюмба - Тайшет повысится с 685,04 рубля до 708,47 рубля за тонну (без НДС).

Ранее первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин предположил, что ФАС может проиндексировать тарифы для компании на 2020 год в размере 90-100% от прогнозируемой инфляции.

С 1 января 2019 года тарифы на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов были повышены на 3,87%, или на 90% от уровня инфляции.